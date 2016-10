Korir gewinnt bei den Herren : Tola deutsche Meisterin beim 35. Frankfurt-Marathon

vergrößern 1 von 2 Foto: Christoph Schmidt 1 von 2

In ihrem ersten Marathon als Deutsche hat sich Fate Tola zur nationalen Meisterin gekrönt und eine Überraschung nur knapp verpasst.

Die 29-Jährige belegte beim Frankfurt-Marathon in 2:25:42 Stunden den zweiten Platz und landete damit nur 15 Sekunden hinter der äthiopischen Siegerin Mamitu Daska. «Das war super Wetter, super Stimmung hier. Ich bin total happy», sagte Tola unmittelbar nach dem 42,195 Kilometer langen Lauf.

Die gebürtige Äthiopierin schob sich damit in der ewigen Liste der schnellsten deutschen Marathonläuferinnen auf Platz vier und erfüllte auch die Norm für die Weltmeisterschaft 2017 in London. Mit ihrem furiosen Schlussspurt, bei dem sie über drei Minuten Rückstand wettmachte, holte sie am Ende fast noch die von Magenkrämpfen geplagte Daska ein. Ihre persönliche Bestzeit, die sie vor dem Lauf angepeilt hatte, verpasste sie aber um 28 Sekunden.

Zweitbeste Deutsche wurde Mona Stockhecke (2:31:30 Stunden), die damit über zwei Minuten schneller war als bei ihrer bisherigen Bestmarke. «Ich bin einfach oberglücklich. Ich wusste, dass ich mehr kann und diesmal habe ich es gezeigt», erklärte Stockhecke.

Zuvor war der Kenianer Mark Korir seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hatte bei der 35. Auflage in der Mainmetropole als Erster die Ziellinie überquert. Der 31-Jährige, der 2015 in Paris triumphiert hatte, gewann in 2:06:48 Stunden vor seinen Landsleuten Martin Kosgey (2:07:22) und Cybrian Kotut (2:07:28). Korir hatte sich bei Kilometer 37 von seinen beiden Konkurrenten abgesetzt.

Deutsche Läufer waren diesmal nicht in der Spitzengruppe vertreten. Der nationale Titel ging an Marcus Schöfisch (SC DHfK Leipzig) in 2:20:08 Stunden vor Tobias Schreindl (2:20:38) und Jannik Ernst (2:21:14). Beim Marathon belegten sie damit die Plätze 16, 17 und 20.

Im Vorjahr hatte Arne Gabius über die 42,195 Kilometer in 2:08:33 Stunden einen deutschen Rekord aufgestellt. Wegen einer Schambein-Verletzung musste der 35-Jährige diesmal auf seiner Paradestrecke passen.

von dpa

erstellt am 30.Okt.2016 | 13:11 Uhr