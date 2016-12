zum Karriereende : Bolt will sich auf die 100 Meter konzentrieren

1 von 1 Foto: Sebastien Nogier 1 von 1

«200 Meter sind sehr harte Arbeit, und ich komme an das Ende meiner Karriere», sagte der 30 Jahre alte Jamaikaner in Monte Carlo vor der Wahl des Welt-Leichtathleten.

Im vergangenen Jahr hatte er versucht, seinen Weltrekord über 200 Meter (19,19 Sekunden) zu unterbieten. Dass es ihm in seinen letzten Rennen noch gelingen könnte, will er nicht ausschließen: «Ich bin nicht wirklich hinter dem Weltrekord her, sondern möchte nur gewinnen. Doch alles ist möglich.» Die Weltmeisterschaften im August 2017 in London werden seine letzten großen Titelkämpfe sein.

