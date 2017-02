Russen am Doping-Pranger : IBU entscheidet über härtere Doping-Strafen

In der Biathlon-Szene rumort es seit Wochen. Die Russen stehen am Doping-Pranger. Die Konkurrenz fordert vom Weltverband ein hartes Durchgreifen. Noch vor der WM in Hochfilzen soll darüber entschieden werden.