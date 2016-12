Springreiten : Holger Wulschner feiert Geburtstag im Flugzeug

1 von 1 Foto: Andreas Pantel 1 von 1

Holger Wulschner machte vor seinem Flug nach La Coruna in Spanien noch einen Abstecher in die Bundeshauptstadt. Herbert Ulonska, Veranstalter des vom 5. bis 8. Januar 2017 laufenden CSI Neustadt/Dosse hatte zur Pressekonferenz in den Hauptsitz der Deutschen Kreditbank, dem Hauptsponsor, nach Berlin eingeladen. Das ließ sich natürlich der DKB-Athlet nicht nehmen.

Seine beiden Pferde BSC Cavity und BSC Skipper waren währenddessen bereits auf dem 2500 Kilometer langen Weg an die spanische Nordwestküste am Atlantischen Ozean. Ab Freitag startet der dann 53-Jährige beim FEI Weltcupturnier. Morgen, an seinem Geburtstag, fliegt Wulschner seinen Pferden hinterher. Die Startgenehmigung für das Turnier hatte Bundestrainer Otto Becker dem Springreiter aus MV nach seinem Erfolg beim Weltcupspringen bei den German Masters in Stuttgart bereits angekündigt.

„Auf alle Fälle soll BSC Skipper das Weltcupspringen gehen. Mal sehen, was mich erwartet. In diesem Jahr steht dann außerdem noch Mechelen in Belgien auf dem Programm“, sagt Wulschner in Berlin und fügt hinzu: „Aber auf Neustadt, ein für die Region äußerst wichtiges Turnier, freue ich mich natürlich auch. Da werden auf alle Fälle meine Hengste DSP Colfosco und Choco Latino gehen. Das ist immer eine gute Möglichkeit, gleich zu Beginn des Jahres die jungen Pferde auf einem internationalen Turnier vorzustellen.“

Das CSI** in Neustadt (Dosse) wurde im vorigen Jahr abgesagt, weil bauliche Verbesserungen notwendig waren. „Die Stellfläche für die Stallzelte ist verfestigt, die Bedingungen in der Abreitehalle sind verbessert, der Boden wird extra vor dem Turnier sowohl dort als auch in der Halle präpariert. Wir freuen uns, mit diesem Traditionsturnier die Saison 2017 für die Springreiter zu eröffnen“, freut sich Veranstalter Ulonska.

Vom 5. bis 8. Januar werden nicht nur internationale und die ganz großen Stars aus Mecklenburg-Vorpommern wie Holger Wulschner und André Thieme in Neustadt satteln, sondern auch die Nachwuchsreiter. In der Jugend-Tour zeigen Reiterinnen und Reiter bis 21 Jahre aus den fünf neuen Bundesländern ihr Können, darunter auch Reiterinnen und Reiter aus MV.

Zwischen diesen Terminen steht für Holger Wulschner aber noch eine besondere Ehrung an: Für seinen 50. Einsatz für Deutschland bei Nationenpreisen wird er von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit dem FN-Ehrenzeichen in Gold mit Lorbeer ausgezeichnet.



07.Dez.2016