Saisonhöhepunkt 2018 : Däne Björn wird europäischer Ryder-Cup-Kapitän

1 von 1 Foto: Ennio Leanza 1 von 1

Ein fünfköpfiges Gremium wählte den 45-Jährigen für den Saisonhöhepunkt 2018 in der Nähe von Paris zum Teamchef, wie die European Tour mitteilte. «Dies ist einer der größten Tage in meiner Karriere», kommentierte Björn, der beim Ryder Cup bisher dreimal als Spieler und viermal als Vize-Kapitän mitgewirkt hat. Der nächste Ryder Cup wird Ende September 2018 in Guyancourt südwestlich von Paris ausgetragen.

von dpa

erstellt am 06.Dez.2016 | 12:50 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen