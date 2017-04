Auf Kurs zu EM-Medaillen : Glanzauftritt der Turnerinnen Alt und Seitz

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Tabea Alt präsentierte sich als unbekümmerter Top-Neuling, Elisabeth Seitz hat das Trauma der knapp verpassten Olympia-Medaille von Rio glänzend verarbeitet. Beide schwäbischen Turnerinnen beeindruckten mit einem Glanzauftritt in der EM-Qualifikation von Cluj-Napoca.

«Es gibt keinen Grund, nicht absolut zufrieden zu sein», resümierte Cheftrainerin Ulla Koch nach der Sternstunde. Beide Top-Turnerinnen verbreiteten damit Hoffnungen auf ein Ende der medaillenlosen deutschen Serie bei Europameisterschaften. Im zweiten von vier Durchgängen des Vorkampfes leisteten sie sich keine gravierenden Fehler und zogen an die Spitze von drei Einzel-Wertungen. Seit 2012 hat es keine EM-Medaillen mehr für deutsche Turnerinnen gegeben.

Der neuen deutschen Hoffnung Tabea Alt war die Aufregung trotz ihrer gerade 17 Jahre beim EM-Debüt überhaupt nicht anzumerken. Nervenstark wie ein Routinier meisterte sie den Vierkampf und übernahm mit 54,866 Punkten bei Halbzeit die Spitze der Konkurrenz. «Ohne groben Fehler durchzukommen, macht mich sehr glücklich», sagte der Youngster erleichtert.

Medaillenchancen darf die Weltcup-Gesamtsiegerin aus Ludwigsburg auch am Schwebebalken hegen, bei dem sie nach zwei Durchgängen mit 13,700 Zählern gleichfalls die Führung innehat. Da die Kampfrichter noch gymnastische Sprünge nicht anerkannten und zudem 0,1 Punkte wegen Zeitüberschreitung abzogen, sieht die Zehntklässlerin nun Reserven für das Finale. «Ich habe jetzt ordentlich vorgelegt, mal schauen, was die anderen da noch dagegenhalten», meinte sie und will nun vor allem gut regenerieren, um möglichst schon am Freitag den ganz großen Coup im Vierkampf zu landen.

Die sechs Jahre ältere Elisabeth Seitz stand am Donnerstag dem Team-Küken nicht nach. Dank einer fehlerfreien Übung übernahm die Olympia-Vierte mit 14,566 Punkten die Führung am Stufenbarren. Auch wenn noch die Hälfte aller Turnerinnen bis zum Abend die Qualifikation bestreiten müssen, ist der 23-Jährigen damit die Finalteilnahme am Samstag wohl nicht mehr zu nehmen.

«Es gibt nicht viel auszusetzen, alles lief prima», meinte die erfahrene Turnerin, die aber auch erst zum dritten Mal bei EM einer dabei ist. «Ein kleines Fehlerchen, ein Nachdrücken - damit kann ich gut leben.» Am Balken rangiert die Mehrkampf-Vize-Europameisterin von 2011 im Zwischenklassement auf Platz drei (13,066 Punkte). «Ich wollte mal zeigen, dass ich das auch kann. Zumal ja alles im Internet landet», meinte sie mit einem Schmunzeln.

Cheftrainerin Ulla Koch will nun die Spannung bis zu den Finals nicht künstlich hochhalten. «Es geht ganz normal weiter. Die Aufregung kommt von ganz allein», meinte sie.

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 15:08 Uhr