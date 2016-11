Schöneborn im Pech : Fünfkämpferin Schleu gewinnt erneut Champion of Champions

Die Berlinerin Annika Schleu hat erneut den internationalen Saisonausklang der Modernen Fünfkämpferinnen gewonnen. Beim Champion of Champions in Doha wiederholte die Olympia-Fünfte am Samstag ihren Erfolg aus dem Vorjahr.