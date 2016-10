Vertrag läuft 2018 aus : Hohe Kosten, wenig Spannung: Malaysia erwägt Ausstieg

1 von 1 Foto: Diego Azubel 1 von 1

Der Vertrag über die Austragung des Rennens in Sepang läuft noch bis 2018.

Als Gründe für einen zumindest temporären Rückzug nannten beide nachlassendes Zuschauerinteresse aufgrund fehlenden sportlichen Wettbewerbs und die hohen Kosten. «Vielleicht tut es Malaysia gut, eine Pause einzulegen», wurde Razali in örtlichen Medien zitiert. «Das Produkt existiert nicht mehr. Es wird von einem Team dominiert», meinte er mit Blick auf das Mercedes-Team mit Weltmeister Lewis Hamilton und dem diesjährigen WM-Spitzenreiter Nico Rosberg.

Malaysias staatlicher Mineralöl-Konzern Petronas ist einer der Hauptsponsoren. Sportminister Jamaluddin sprach von zu hohen Ausgaben und zu geringem Nutzen. «Es gibt kostengünstigere Wege, um für Malaysia zu werben», schrieb er bei Twitter. Nach dem Ablauf des Vertrags solle sich Malaysia als Formel-1-Standort zurückziehen.

Der erste Grand Prix in Asien außerhalb Japans sei zunächst eine große Sache gewesen. Nun gebe es so viele Standorte, der Vorteil des Neuen sei dahin. Die Zuschauerzahlen an der Strecke und im Fernsehen gingen ebenso zurück wie die Zahl der ausländischen Besucher. Die Kosten für ein Nachtrennen wie im benachbarten Singapur seien zu hoch. Malaysia ist seit 1999 Formel-1-Austragungsort. An diesem Wochenende findet dort ein Motorrad-WM-Lauf statt. Er solle aufgrund der geringeren Kosten weiter stattfinden, meinte Jamaluddin.

Malaysias Sportminister bei Twitter

von dpa

erstellt am 25.Okt.2016 | 08:50 Uhr