Nach Defekt in Abu Dhabi raus : Enttäuschendes Karriere-Finale für Button

1 von 1 Foto: Valdrin Xhemaj 1 von 1

«Ich denke nicht, dass wir schon mal so einen Defekt hatten», meinte der bitter enttäuschte 36-Jährige nach seinem 305. Rennen. Button steuerte seinen Wagen an die Box, stieg auf den McLaren und winkte den Fans auf dem Yas Marina Circuit zu. Danach nahm ihn seine weinende Mutter Simone in die Arme.

Button war in dieses Rennen mit der Einstellung gegangen, dass es sein letztes Formel-1-Rennen ist, obwohl er eine Option besitzt, 2018 wieder zurückzukehren. Der Belgier Stoffel Vandoorne übernimmt das Cockpit des Weltmeisters von 2009.

Reifenwahl

Infos zum Rennen

Zeitplan

Hamilton-Profil

Rosberg-Profil

Hamilton-Aussagen

Rosberg-Aussagen

von dpa

erstellt am 27.Nov.2016 | 14:43 Uhr