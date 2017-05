Formel-1-GP in Sotschi : Die Farce in Orange: Alonsos Leiden nimmt kein Ende

Wenn die spanischen Fans in zwei Wochen ihr legendäres «AAlooooooonso» intonieren, wird auch ein bisschen Mitleid mit dem so stolzen Iberer mitschwingen. Früher reiste Fernando Alonso zum Heimrennen als Titelkandidat, als Siegfahrer an. Diesmal als Vorletzter der Gesamtwertung.