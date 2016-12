30:23 gegen Minden : Flensburg-Handewitt nach Heimsieg auf Rang eins

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Norddeutschen gewannen in der heimischen Arena gegen GWD Minden mit 30:23 (17:10) und liegen mit 26:2 Zählern vor dem punktgleichen THW Kiel an der Spitze. Minden bleibt auf Platz 13.