Grindel muss warten : FIFA vertagt wieder Besetzung von Kommissionen

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind die notwendigen Integritätschecks vieler Kandidaten für die neuen Gremien des Fußball-Weltverbandes weiterhin nicht abgeschlossen. Daher können die neuen Mitglieder der insgesamt neun Kommissionen nicht wie geplant nach dem Ende der Council-Sitzung am Freitag in Zürich bekanntgegeben werden. Ursprünglich war die Ernennung schon beim FIFA-Kongress im Mai geplant gewesen.

Neben Grindel ist Karl-Heinz Rummenigge einziger deutscher Kandidat für einen FIFA-Posten. Der Bayern-Vorstandschef war bislang Mitglied in der Kommission für Clubfußball und soll in das neue Stakeholder-Komitee einziehen. Wie aus FIFA-Kreisen verlautete, strebe man die Besetzung der Kommissionen noch für dieses Jahr an. Beim Kongress in Mexiko-City waren extra die Statuten geändert und das Council ermächtigt worden, die Mitglieder zu ernennen, um nicht bis zum nächsten Kongress im Mai 2017 warten zu müssen.

von dpa

erstellt am 13.Okt.2016 | 10:46 Uhr