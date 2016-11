Dreijahres-Vertrag : Fäth wechselt 2018 zu den Rhein-Neckar Löwen

1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Wie beide Vereine zeitgleich mitteilten, hat der linke Rückraumspieler bei den Löwen einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben. «Wir akzeptieren den Schritt. Steffen war in seinem Handeln immer transparent und vorbildlich, und wir freuen uns jetzt auf schöne eineinhalb Jahre mit ihm», kommentierte Füchse-Manager Bob Hanning den kommenden Abschied des 26-Jährigen.

Fäth war erst im Sommer von der HSG Wetzlar zu den Füchsen gewechselt. Die Erwartungen konnte der Hesse bislang aber nicht erfüllen. Das räumt Fäth selbst ein. «Ich war mit meiner Leistung in den vergangenen Monaten nicht zufrieden», befand er: «Aber diese Eingewöhnungszeit in Berlin hatte keinerlei Einfluss auf meine Entscheidung.» Persönliche Gründe haben Fäth zu dem Schritt veranlasst. «In meiner Familie gibt es einen schweren Krankheitsfall, und ich kann bei den Löwen wieder näher an meiner Heimat und bei meiner Familie sein», erklärte der gebürtige Frankfurter.

Bei den Löwen in Mannheim hatte Fäth bereits von 2008 bis 2010 gespielt. Als Youngster konnte er sich dort aber nicht durchsetzen und wechselte erst zum VfL Gummersbach und anschließend nach Wetzlar.

erstellt am 30.Nov.2016 | 15:16 Uhr