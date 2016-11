Vier-Länder-Turnier : Sturm: Deutschland Cup als Test-Turnier «extrem wichtig»

1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Das traditionelle Vier-Länder-Turnier sei «extrem wichtig für mich», betonte der Coach, weil es die einzige Maßnahme vor der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Frühjahr in Köln und Paris sei. In den Partien gegen die Slowakei, Schweiz und Kanada kann der Trainer von Freitag bis Sonntag 27 Spieler testen, die er in den Kader berufen hatte, darunter die drei Neulinge Konrad Abeltshauser, Maximilian Kastner und Thomas Holzmann. «Ich brauche eine größere Basis an Spielern», betonte Sturm.

Nicht zum Team gehört Abwehrspieler Christian Ehrhoff, der nach 862 Partien in der nordamerikanischen NHL jüngst zu den Kölner Haien in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gewechselt war. «Er war sechs bis sieben Wochen unterwegs und hat nicht richtig trainiert», erklärte Sturm seinen Verzicht auf den einst bestverdienenden NHL-Verteidiger. Ehrhoff solle sich aktuell auf seinen Verein konzentrieren. Bei der WM vom 5. bis 21. Mai dürfte Ehrhoff beim DEB wieder gesetzt sein.

Die Veranstalter des Deutschland Cups haben nach eigenen Angaben für die drei Tage bislang 23 000 Tickets verkauft. Als Ziel gaben sie aus, den Vorjahreswert von 27 000 verkaufter Karten zu erreichen.

