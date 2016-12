Spitzenspiel und Derby : Meister München festigt Tabellenspitze - DEG mit Derby-Sieg

1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Mit einem Sieg im Spitzenspiel hat der EHC München seine Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Der Titelverteidiger setzte sich daheim gegen die Adler Mannheim mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) durch und steht nach 28 Spielen der Vorrunde bei schon 22 Siegen.

Die Tore für das Team von Trainer Don Jackson erzielten vor 5310 Zuschauern Daryl Boyle (12. Minute), Keith Aucoin (19.) und Jon Matsumoto (21.). Für die Gäste aus der Kurpfalz trafen Matthias Plachta (17.) und Daniel Sparre (52.).

Den zweiten Derbysieg innerhalb von drei Tagen feierte die Düsseldorfer EG. Nach dem 4:0-Erfolg am Freitag in Krefeld gewannen die Düsseldorfer das prestigeträchtige Lokalduell mit den Kölner Haien 2:1 (1:0, 0:1, 0:0) im Penaltyschießen. Der Düsseldorfer Derby-Held heißt Brandon Yip, der den entscheidenden Penalty am Sonntag vor 18 365 Zuschauern in Köln für die DEG verwandelte. Gegen Krefeld traf Yip gleich dreimal.

Die Düsseldorfer hatten durch Maximilian Kammerer (6.) die 1:0-Führung gegen die Haie erzielt, Philip Gogulla traf zum 1:1 in der regulären Spielzeit.

DEL-Rekordmeister Berlin kassierte nach dem 3:4 im Penaltyschießen in Iserlohn die zweite Niederlage am Wochenende. Die Eisbären unterlagen dem Tabellenzweiten aus Nürnberg auf eigenem Eis 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Die Treffer für die Ice Tigers erzielten David Steckel, Leonard Pförderl und Steven Reinprecht. Constantin Braun traf vor 9690 Zuschauern für die Gastgeber.

18.Dez.2016