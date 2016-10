Bremerhaven überrascht Berlin : Köln verliert DEL Spitzenspiel gegen Grizzlys

vergrößern 1 von 2 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 2

Im zweiten Drittel gingen die Niedersachsen, die in der vergangenen Saison im Playoff-Finale gestanden hatten, zunächst binnen gut drei Minuten mit 3:0 in Führung. Köln verkürzte, konnte vor 9173 Zuschauern im Schlussdrittel aber nicht mehr ausgleichen.

In einem spektakulären Verfolgerduell bezwangen die Adler Mannheim auswärts die Nürnberg Ice Tigers mit 6:5 nach Verlängerung (1:2, 3:3, 1:0). Nach 21 Sekunden in der Overtime war Nationalverteidiger Sinan Akdag der Siegtorschütze. Auf Mannheimer Seite trafen seine Auswahlkollegen Marcel Goc und David Wolf in der regulären Spielzeit doppelt. Für Nürnberg war DEL-Rekordtorschütze Patrick Reimer zweimal erfolgreich. Ebenfalls in der Verlängerung entschied die Düsseldorfer EG das Derby bei den Krefeld Pinguinen mit 3:2 (0:1, 2:1, 0:0) für sich.

Nicht in Tritt kommt Rekordmeister Eisbären Berlin. Der frühere Serienchampion kassierte eine bittere 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)-Niederlage beim Liga-Neuling Pinguins Bremerhaven. Von den vergangenen fünf Partien hat die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp damit vier verloren. Bremerhaven war durch den Rückzug der Hamburg Freezers in die DEL aufgerückt.

erstellt am 16.Okt.2016 | 19:18 Uhr