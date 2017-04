Letzte WM-Tests : Eishockey-Trainer Sturm vor Entscheidungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

«Zwei oder drei Spieler wird es noch erwischen», sagte der 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur eine Woche vor dem WM-Auftakt am 5. Mai in Köln gegen die USA. «Für mich ist jeder ein Härtefall. Das ist keine leichte Aufgabe. Es ist auch ein Bauchgefühl.»

Mit einem runderneuerten 27-köpfigen Kader geht Sturm die beiden letzten Testspiele am Sonntag (20.15 Uhr) in Bietigheim und am Montag (18.00 Uhr) in Ravensburg an. Zehn neue Spieler stießen erst am Donnerstag dazu, darunter die beiden NHL-Profis Dennis Seidenberg und Thomas Greiss sowie die Spieler von Meister EHC Red Bull München und Vizemeister Grizzlys Wolfsburg.

«Es ist jetzt eine kleine Herausforderung», sagte Sturm. «Es ist nicht viel Zeit.» Maximal 25 Spieler kann der Bundestrainer offiziell für die WM benennen. Sturm erwägt, noch Plätze für weitere NHL-Profis freizuhalten. Über seinen WM-Kapitän will Sturm erst nach den Partien gegen Lettland entscheiden. «Wir haben einige Optionen», sagte der deutsche NHL-Rekordspieler und nannte Verteidiger Dennis Seidenberg und den früheren Nordamerika-Profi Christian Ehrhoff. Der eigentliche Kapitän Marcel Goc fällt mit einer schweren Knieverletzung aus.

erstellt am 28.Apr.2017 | 10:52 Uhr