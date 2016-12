Ausfälle kompensieren : Eisbären Berlin verpflichten Verteidiger Alex Roach

1 von 1 Foto: Oliver Mehlis 1 von 1

Roach soll am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft trainieren und am Freitag im Heimspiel der Deutschen Eishockey Liga gegen die Grizzlys Wolfsburg zum Einsatz kommen, wenn bis dahin die Spielberechtigung vorliegt. Die Eisbären wollen mit der Verpflichtung Verletzungsprobleme in der Abwehr kompensieren.

Eisbären Berlin, Kader und Statistiken

Eisbären Berlin, Spielplan

von dpa

erstellt am 21.Dez.2016 | 15:35 Uhr