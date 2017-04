2:1-Sieg : DEB-Team mit erfolgreichem WM-Test in Weißrussland

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Dank der Treffer von Mannheims Stürmer Marcus Kink (28. Minute) und Kölns Patrick Hager (34.), der in den Playoffs von seinem Club suspendiert worden war, verdiente sich der WM-Gastgeber im zweiten Drittel den Erfolg im vierten WM-Test.

In Babrujsk zeigte die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm eine Leistungssteigerung im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen mit den Weißrussen, das am Freitag mit 1:3 verloren gegangen war. Auch in Unterzahl ließ Deutschland vor 7191 Zuschauern nur wenig zu. Ein Wermutstropfen war, dass Verteidiger Denis Reul nach einem frühen harten Check in der Kabine blieb.

Den Anschlusstreffer für Weißrussland erzielte Andrej Kostizyn (43.) im Schlussdrittel. Bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris vom 5. bis 21. Mai tritt der Kontrahent in der anderen Vorrundengruppe an.

Am Sonntag reist der WM-Gastgeber zurück nach Deutschland. Die WM-Vorbereitung geht zwei Tage später in Nürnberg weiter. In dieser Phase sollen auch NHL-Stürmer Tobias Rieder und der leicht verletzte DEL-Toptorjäger Patrick Reimer dabei sein. Noch fehlen auch die zehn WM-Kandidaten der beiden DEL-Finalisten München und Wolfsburg sowie die NHL-Profis Dennis Seidenberg und Thomas Greiss, mit denen der Deutsche Eishockey-Bund rechnet.

Am 22. und 23. April geht die Testspiel-Serie in Nürnberg und Mannheim gegen Tschechien weiter. Zum Vorbereitungsauftakt hatte die DEB-Auswahl in Norwegen zweimal deutlich mit 1:5 und 2:5 verloren.

erstellt am 15.Apr.2017 | 19:43 Uhr