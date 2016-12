Sieg gegen Hannover-Burgdorf : DHfK Leipzig zieht ins Pokal-Final-Four ein

1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

«Ich kann es noch gar nicht fassen. Das ist die geilste Veranstaltung die es gibt», sagte DHfK-Spieler Andreas Rojewski, der mit dem SC Magdeburg in der vergangenen Saison den Pokal holte, nach dem Einzug in die Endrunde.

Erfolgreichster Torschütze des SC DHfK vor 4029 Zuschauern in der Arena Leipzig war Niclas Pieczkowski mit sieben Treffern. Bei den Gästen ragte Fabian Böhm mit fünf Toren heraus.

Die Gegner für das Endrundenturnier am 8. und 9. April in Hamburg werden am Mittwoch ermittelt. In den drei weiteren Viertelfinals stehen sich HBW Balingen-Weilstetten und die Rhein-Neckar-Löwen, die TSG Friesenheim und der THW Kiel sowie die SG Flensburg-Handewitt und MT Melsungen gegenüber.

von dpa

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:07 Uhr