London : Darts-WM: Ex-Weltmeister Lewis mit lockerem Auftaktsieg

Der 31 Jahre alte Engländer bezwang Magnus Caris aus Schweden souverän mit 3:0 und steht damit in der zweiten Hauptrunde. Lewis hat aber eine knifflige Auslosung erwischt, ihm droht in Runde drei ein Duell mit dem Niederländer Raymond van Barneveld und bereits im Viertelfinale ein Aufeinandertreffen mit Rekordchampion Phil Taylor (England). Im Vorjahr erreichte Lewis das Finale und unterlag dort dem Schotten Gary Anderson.

Am Dienstag greifen dann auch die deutschen Akteure in die Darts-WM ein. Dragutin Horvat aus Kassel versucht am Abend gegen den Russen Boris Kolzow, in die Hauptrunde einzuziehen. Der beste deutsche Profi Max Hopp bestreitet seine Auftaktpartie gegen Vincent van der Voort (Niederlande) am Donnerstagabend.

von dpa

erstellt am 19.Dez.2016 | 23:31 Uhr

