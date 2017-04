Ersten Sieg auf European Tour : Darts-Weltmeister van Gerwen feiert Turniersieg in Jena

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Eisenhuth 1 von 1

Im Finale schlug der 27 Jahre alte van Gerwen seinen Landsmann Jelle Klaasen deutlich mit 6:2. Auf der ersten Station in Hildesheim hatte der Branchenprimus vor drei Wochen ebenfalls das Finale erreicht, dort aber gegen Peter Wright verloren. Der schottische Weltranglistendritte scheiterte diesmal bereits im Viertelfinale. Auf der European Tour geht es bereits am Freitag mit den German Darts Open in Saarbrücken weiter.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 22:40 Uhr