4:2 gegen van de Pas : Darts-Weltmeister Anderson als erster Spieler Viertelfinale

1 von 1 Foto: Sean Dempsey 1 von 1

Der 46 Jahre alte Schotte setzte sich in London mit 4:2 gegen den Niederländer Benito van de Pas durch. Im ausverkauften Alexandra Palace brillierte Anderson über weite Strecken mit Weltklasse-Darts und führte schnell 3:0. Doch van de Pas holte auf, verkürzte auf 2:3 und setzte den Favoriten noch einmal unter Druck. Doch am Ende behielt der Titelverteidiger die Nerven und zog in die Runde der letzten Acht ein.

Der deutsche Profi Max Hopp war in der 2. Runde ausgeschieden.

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 22:24 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen