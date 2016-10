3. Runde : Bundesliga-Clubs mit schwierigen Aufgaben in EHF-Cup-Quali

Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen muss in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Pokals gegen Pfadi Winterthur aus der Schweiz antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstag in den Räumen der Europäischen Handball-Föderation in Wien.