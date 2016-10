Ellenbogenverletzung : Ex-Weltmeister Abraham sagt Kampf in Monaco ab

1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Das Duell sollte am 12. November auf Einladung von Fürst Albert in Monaco stattfinden. Abraham muss wegen der Trainingsverletzung mehrere Wochen pausieren und wird in diesem Jahr nicht mehr in den Ring steigen.

Der Berliner wollte sich mit einem Sieg über Murray erneut für einen WM-Kampf empfehlen. Er hatte seinen WBO-Gürtel im Supermittelgewicht vor einem halben Jahr durch eine Niederlage gegen den Mexikaner Gilberto Ramirez verloren.

Kampfbilanz Abraham

erstellt am 25.Okt.2016 | 16:32 Uhr