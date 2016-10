Rippenbruch : Boxweltmeisterin Kühne verletzt: Kampf in Potsdam fällt aus

1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

«Ich bin absolut unglücklich mit der Situation», sagte Kühne. Gegnerin in dem Duell, in dem es um die WM-Gürtel der Verbände WIBF und WBO gehen sollte, wäre die acht Jahre jüngere Griechin Kallia Kourouni gewesen.

Im Hauptkampf in Potsdam fordert der Berliner Supermittelgewichtler Tyron Zeuge zum zweiten Mal WBA-Weltmeister Giovanni De Carolis aus Italien heraus. Im ersten Fight am 16. Juli in Berlin bekam Zeuge in seiner Heimatstadt ein schmeichelhaftes Unentschieden zugesprochen - der Italiener De Carolis behielt den Titel. Zeuge zog sich bei dem intensiven Kampf einen Muskelfaserriss im rechten Oberarm zu, der inzwischen auskuriert ist.

Kampfbilanz Kühne

Kampfbilanz Zeuge

Kampfbilanz De Carolis

von dpa

erstellt am 30.Okt.2016 | 14:42 Uhr