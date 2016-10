Drei Doppel-Medaillen : Boll nach Kraftakt im EM-Viertelfinale

1 von 1 Foto: Tibor Illyes 1 von 1

Nur noch ein Sieg trennt Timo Boll von seiner neunten Einzelmedaille bei Tischtennis-Europameisterschaften. Der Rekordchampion zitterte sich in Budapest mit einem 4:3-Erfolg gegen den Dänen Jonathan Groth in das Viertelfinale.

Dort wartet der Finne Benedek Olah auf den 35 Jahre alten Routinier, der weiterhin Nachfolger des vorzeitig gescheiterten Titelverteidigers Dimitrij Ovtcharov werden kann. Boll geriet gegen Groth mit 2:3 in Rückstand, steigerte sich aber im sechsten und siebten Durchgang, den letzten Satz gewann er sogar mit 11:1.

«Ich dominiere noch nicht wie gewünscht. Mir fehlen die Automatismen», sagte der Düsseldorfer. Der an Position zwei gesetzte Olympia-Vierte Wladimir Samsonow aus Weißrussland verlor unerwartet seine Partie gegen Robert Gardos (Österreich) mit 3:4.

Groth hatte zuvor den gebeutelten Herren des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) ein Erfolgserlebnis beschert. Mit Patrick Franziska aus Saarbrücken schaffte der Däne den Einzug ins Halbfinale im Herren-Doppel. Die deutsch-dänische Kombination entzauberte die Titelverteidiger Stefan Fegerl aus Österreich und Joao Monteiro aus Portugal mit 4:3 und hat Bronze bereits sicher. «Wir harmonieren sehr gut», stellte Franziska fest.

Die DTTB-Damen hatten auch am vorletzten EM-Tag viel Power. Im Doppel erreichten Kristin Silbereisen/Sabine Winter (Kolbermoor) und Shan Xiaona/Petrissa Solja (Berlin) die Vorschlussrunde. Damit ist beiden Duos eine Medaille nicht mehr zu nehmen, ein deutsches Finale wie zuletzt 2013 ist möglich. «Wir wollen eine andere Farbe als Bronze», sagte Bundestrainerin Jie Schöpp vor den Spielen gegen Dora Madarasz/Szandra Pergel aus Ungarn beziehungsweise Daniela Monteiro Dodean/Elizabeta Samara aus Rumänien.

Im Damen-Einzel riss die deutsche Siegesserie im Achtelfinale. Mitfavoritin Shan Xiaona, durch eine Grippe etwas geschwächt, hatte mit 2:4 gegen die clever spielende Schwedin Matilda Ekholm das Nachsehen. Sabine Winter unterlag der Titelverteidigerin Elizabeta Samara aus Rumänien mit 1:4. «Für mich war mehr drin. Meine Gegnerin hatte manchmal die besseren Ideen», haderte Winter.

Top-Favoritin Han Ying, die in Düsseldorf wohnt und für Tarnobrzeg in Polen spielt, gab sich beim 4:1 gegen Daniela Dodean aus Rumänien keine Blöße. Die Olympia-Zweite mit dem Team, die als weltbeste Abwehrspielerin gilt, griff häufig an. «Ich trainiere so viel, da wollte ich auch mal mutig sein», sagte Han Ying. Auch Petrissa Solja und Kristin Silbereisen qualifizierten sich für die Medaillenspiele im Viertelfinale.

von dpa

erstellt am 22.Okt.2016 | 16:19 Uhr