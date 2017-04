Champions League : Berlin Volleys in Rom ohne Medaille: 1:3 gegen Civitanova

vergrößern 1 von 2 Foto: Rainer Jensen 1 von 2

Wie schon beim 0:3 im Halbfinale gegen Titelverteidiger Zenit Kasan spielten die Berliner vor rund 10 000 Zuschauern lange auf Augenhöhe mit. Am Ende fehlten dem Außenseiter Kraft und Konzentration. Jetzt gilt alle Aufmerksamkeit dem zweiten nationalen Meisterschafts-Finalmatch am Mittwoch in eigener Halle gegen den VfB Friedrichshafen (Stand 0:1).

