Champions League : Berlin Volleys besiegen italienisches Spitzenteam Civitanova

Vor 4321 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle verwandelte Nationalspieler Sebastian Kühner mit einem Ass den zweiten Matchball. Die mit Stars gespickten Gäste um den deutschen Nationalspieler Denis Kaliberda hatten zu Beginn die Partie in der Hand und ließen sich den ersten Satz nach der schnellen 7:2-Führung nicht mehr nehmen. Gegen das variantenreiche Spiel des Favoriten fand Berlin mit zunehmender Spielzeit jedoch immer öfter die richtigen Antworten und gewann am Ende hochverdient.

Die Berliner spielen in der Vorrundengruppe B außerdem gegen Asseco Resovia Rzeszow aus Polen und Dukla Liberec (Tschechien). Sein nächstes Spiel in der Volleyball-Königsklasse hat der Triple-Sieger der vergangenen Saison am 22. Dezember in Polen.

von dpa

erstellt am 06.Dez.2016 | 22:17 Uhr