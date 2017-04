Comeback in Münster : Beach-Auftakt: Olympiasiegerinnen Ludwig/Walkenhorst zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Für die Hamburgerinnen soll es der erste gemeinsame Auftritt werden, nachdem Ludwig im Dezember des Vorjahres an der Schulter operiert worden war.

«Von verschobenem Saisonstart kann nicht die Rede sein», übermittelten Ludwig/Walkenhorst aus dem Trainingslager in Los Angeles. Es laufe alles nach Plan, berichtete das Duo und wies damit Gerüchte zurück, der Saisonstart müsse wegen Ludwigs Schulter verschoben werden. «Jede einzelne Trainingseinheit hat uns einen Schritt voran gebracht.»

Das erste von insgesamt acht nationalen Turnieren ist nicht nur durch die Olympiasiegerinnen außergewöhnlich prominent besetzt. Neben den deutschen Nationalteams sind auf dem Schlossplatz von Münster mit einer Wild Card auch die niederländischen Ex-Weltmeister Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen sowie die ehemaligen Europameister Aleksandrs Samoilovs und Janis Smedis aus Lettland am Start.

Für neue Teams wie Margareta Kozuch, die erfolgreichste deutsche Hallen-Nationalspielerin der vergangenen Jahre, und Karla Borger ist Münster die Chance, sich in der Rangliste in Stellung zu bringen. Das Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider hat schon auf der Welttour mit einem dritten Platz in China auf sich aufmerksam gemacht.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 16:06 Uhr