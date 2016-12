Reibungslose Verhandlungen : Ulm verlängert Vertrag mit Trainer Leibenath bis 2019

1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Der 41-Jährige betreut das Team bereits seit fünf Jahren und führte Ulm in dieser Zeit zweimal ins BBL-Finale (2012, 2016) sowie zweimal ins Pokal-Endspiel (2013, 2014). «Die Verhandlungen liefen völlig reibungslos ab, weil sich die Entscheidung für beide Seiten einfach richtig anfühlt», sagte Leibenath.

In der laufenden Spielzeit sind die Ulmer in elf Siegen noch ungeschlagen. Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel gegen den Meister und ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer Brose Bamberg. «Wir haben durchaus anspruchsvolle Ziele. Wir sind nicht mit Mittelmaß zufrieden», sagte Leibenath der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

erstellt am 08.Dez.2016 | 18:26 Uhr

