Neuer Center : Skyliners Frankfurt holen Ibekwe

Ibekwe, der auch auf der Position des Power Forwards eingesetzt werden kann, war in Deutschland bereits für die Artland Dragons, Bayreuth und Gießen aktiv. Zuletzt spielte er bei CEZ Nymburk in Tschechien. Die Skyliners müssen auf den großen Positionen noch länger auf die verletzen Niklas Kiel (Sprunggelenk) und Daniel Mayr (Knie) verzichten. Ibekwe soll bereits an diesem Freitag im Spiel in Würzburg erstmals eingesetzt werden.

Club-Mitteilung

von dpa

erstellt am 20.Okt.2016 | 16:14 Uhr

