gegen Cimberio Varese : Oldenburg verliert 71:76 in der Champions-League

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League die dritte Niederlage kassiert. Der Bundesligist verlor beim italienischen Club Cimberio Varese mit 71:76 (40:36) und steht nach sieben Spieltagen in der Gruppe C mit vier Siegen auf dem dritten Rang.