Bonn siegt im Europe Cup : Oldenburg und Ludwigsburg gewinnen in der Champions-League

In einer spannenden Begegnung liefen die Niedersachsen lange Zeit einem Rückstand hinterher und ging erstmals nach 32 Minuten mit 52:51 in Führung. In der Schlussphase hatte die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic die bessere Nerven und brachte den Vorsprung über die Runden. Bester Spieler der Baskets waren die US-Amerikaner Brian Qvale (14 Punkte) und Frantz Massenaat (13).

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Vorrunde der Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Tabellensechste der Basketball-Bundesliga bezwang in einer hart umkämpften Partie der Gruppe E den italienischen Vertreter Dinamo Sassari denkbar knapp mit 80:79 (33:39).

Ludwigsburg hatte in den beiden ersten Vierteln leichte Nachteile gegen die Sarden. Aber im dritten Durchgang kam das Team von Headcoach John Patrick immer stärker auf und dominierte mit 25:20. Im Schlussviertel wechselte die Führung ständig. Der mit insgesamt 19 Punkten beste Riesen-Schütze Tekele Cotton sicherte schließlich mit einem Dreier aus der Distanz sechs Sekunden vor Schluss den Sieg. Forward Kelvin Martin erzielte 15 Punkte für Ludwigsburg, das am sechsten Spieltag zu seinem vierten Erfolg kam.

Die Telekom Baskets Bonn haben sich im Europe Cup den Sieg in der Gruppe C gesichert. Die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic gewann ihr letztes Gruppenspiel beim belgischen Club Belfius Mons-Hainaut mit 82:72 (41:31) und zog mit drei Erfolgen und einer Niederlage verdient in die nächste Runde ein.

Zum besten Werfer der Rheinländer avancierte Ken Horton mit 15 Zählern. Auch das Hinspiel hatten der Basketball-Bundesligist vom Rhein gegen Mons mit 77:75 gewonnen.

