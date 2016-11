63:64 gegen Neptuns Klaipeda : Oldenburg gibt in Champions League Sieg aus der Hand

1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

Die Niedersachsen unterlagen in eigener Halle dem litauischen Club Neptunas Klaipeda mit 63:64 (32:33) und bleiben mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Gruppe C auf dem dritten Rang.

Sieben Minuten vor dem Ende führte der Bundesligist noch mit zehn Punkten Vorsprung, dann holte der Tabellenführer aus Litauen auf. Die Entscheidung fiel vier Sekunden vor Schluss, als Neptunas-Profi Jerai Grant mit einem erfolgreiche Zweipunkte-Wurf die Partie endgültig drehte. Beste Werfer auf Seiten der Oldenburger waren Frantz Massenat, Vaughn Duggins und Maxime De Zeeuw mit je zwölf Zählern.

von dpa

erstellt am 09.Nov.2016 | 22:07 Uhr