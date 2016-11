89:83-Sieg gegen Besiktas : Ludwigsburg sorgt für Überraschung in der Königsklasse

1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

Am letzten Hinrundenspieltag der Gruppenphase kassierte Istanbul in der ausverkauften MHP Arena die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen. Ludwigsburg kletterte durch den fünften Europapokal-Erfolg in Serie auf Rang zwei der Tabelle und hat mit 15 Punkten nur noch drei Zähler Rückstand auf die Türken.

Nachdem Istanbul die beiden ersten Viertel knapp für sich entscheiden konnte, war Ludwigsburg im dritten Viertel das um zwei Punkte erfolgreichere Team. Fünf Minuten vor dem Ende übernahm der Tabellen-Achte der Basketball-Bundesliga mit dem 76:74 dann erstmals in der Schlussphase die Führung und entriss dem Favoriten durch das 25:16 im letzten Viertel noch den Sieg.

von dpa

erstellt am 29.Nov.2016 | 22:03 Uhr

