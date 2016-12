91:81-Sieg bei Szolnoki Olaj : Ludwigsburg feiert nächsten Champions-League-Sieg

1 von 1 Foto: Lech Muszynski 1 von 1

Damit feierte der Club im zehnten Spiel seinen siebten Sieg und übernahm vorerst die Tabellenführung der Vorrundengruppe E. Mit 17 Punkten war der amerikanische Profi Kelvin Martin bester Werfer der Gäste.

Das Hinspiel hatten die Ludwigsburger klar mit 99:56 gegen den Tabellenletzten der acht Mannschaften umfassenden Gruppe für sich entschieden. Um sicher in den Playoffs dabei zu sein, müssen die Ludwigsburger am Ende der Vorrundenphase zu den besten Vier der Gruppe E gehören.

Der nächste Champions-League-Auftritt steht gegen Spirou Charleroi am 4. Januar an. In der Bundesliga ist Ludwigsburg derzeit nur Achter und ist am 27. Dezember bei den Walter Tigers Tübingen zu Gast.

von dpa

erstellt am 20.Dez.2016 | 21:31 Uhr

