Organisatoren bestätigen : Arbeiter stirbt bei Bauarbeiten für Fußball-WM in Katar

Bei den Bauarbeiten für die Fußball-WM 2022 in Katar ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am Samstag am Wakrah Stadion südlich von Doha ereignet, teilten die Organisatoren mit. Details zur Todesursache oder Nationalität des Arbeiters nannten sie nicht.