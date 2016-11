Niederlage gegen Nishikori : Wawrinka verliert erstes Spiel bei ATP-WM

vergrößern 1 von 4 Foto: Ian Langsdon 1 von 4







Von Anfang an hatte der US-Open- Sieger nicht zu seinem Spiel gefunden, er erspielte sich nicht einen einzigen Breakball. Wawrinka und Nishikori kämpfen nicht nur in der «Gruppe John McEnroe» gegeneinander, sondern auch um Rang drei in der Weltrangliste zum Jahresende.

Am Abend steigt der neue Branchenprimus Andy Murray in das Turnier ein. Der Schotte trifft zum Auftakt (21.00 Uhr/MEZ) auf Marin Cilic und will bei dem Turnier in der britischen Hauptstadt seinen ersten Platz in der Rangliste verteidigen. Murray hat bei den ATP Tour Finals noch nie das Endspiel erreicht.

von dpa

erstellt am 14.Nov.2016 | 17:08 Uhr