Massenschlägerei verhindert : Vor Niedersachsen-Derby: Richter prüft Langzeitgewahrsam

Kurz vor dem Zweitliga-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig droht mehreren Dutzend gewaltbereiter Fußballfans ein Langzeitgewahrsam.

Nur wenige Stunden zuvor hatte die Polizei mit einem Großeinsatz eine Massenschlägerei einiger Mitglieder der verfeindeten Lager vor einem Baumarkt in Hildesheim verhindert. Sie nahm am Freitagabend rund 170 gewaltbereite Fußballfans fest.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin prüfte die Justiz am Samstag, ob gegen die mutmaßlichen Krawallmacher sogenannter Langzeitgewahrsam verhängt werden kann. «Sie wären dann bis morgen nach dem Spiel in Gewahrsam», sagte die Sprecherin vom Lagezentrum des Innenministeriums in Hannover. Ein Haftrichter will bis zum Abend darüber entscheiden. Die Maßnahme diene der Gefahrenabwehr. Ob Straftaten nachgewiesen werden können, muss nun ein Richter des Amtsgerichts Hannover prüfen.

Eine so hohe Zahl von Festnahmen auf einen Schlag ist im Umfeld von Fußballspielen außergewöhnlich. Oft entwischen die Krawallmacher der Polizei. Von der geplanten Schlägerei vor dem brisanten Duell zwischen dem Tabellenführer aus Braunschweig und Absteiger Hannover hatten die Beamten allerdings vorher erfahren und sich vorbereitet.

Hunderte Polizisten waren im Einsatz, um die verabredete Prügelei zu verhindern. Diverse Schlagwaffen wurden sichergestellt. Ein Beamter wurde leicht verletzt, als er von einem mutmaßlichen Krawallmacher mit dem Auto angefahren worden war.

Bereits tagsüber hatten Unbekannte am Freitag Puppen mit 96-Schals an mehreren Brücken in Hannover aufgehängt. Außerdem wurde das frühere 96-Vereinsheim beschmiert. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte zuvor eine deutliche Warnung an alle potenziellen Krawallmacher ausgesprochen: «Dieses Spiel findet quasi unter Bewährung statt», teilte der Minister mit. Zwischen der Landeshauptstadt Hannover und Niedersachsens zweitgrößter Stadt Braunschweig gibt es eine bedingte lange Rivalität, die sich auch bei den Fanlagern beider Vereine in einer gegenseitigen Abneigung ausdrückt. Die Begegnung wird am Sonntag um 13.30 Uhr in Braunschweig angepfiffen.

erstellt am 05.Nov.2016 | 13:11 Uhr