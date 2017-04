Volleyball : SSC gewinnt erstes Finalspiel gegen MTV Stuttgart

vergrößern 1 von 1 Foto: Dietmar Albrecht 1 von 1

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat das erste Play-Off-Finale um die deutsche Meisterschaft gewonnen. Die Mecklenburgerinnen bezwangen am Mittwochabend Allianz MTV Stuttgart vor 1900 Zuschauern in der heimischen Palmberg Arena nach 115 Spielminuten mit 3:1 (25:22, 19:25, 27:25, 25:23). „Man hat gesehen, dass sich beide Mannschaften gut kannten und taktisch entsprechend gut aufeinander eingestellt waren. Wir haben ein tolles Spiel gesehen, mit der Dramatik die für so ein Finale dazu gehört. Ich denke, wir haben eine lange Finalserie vor uns“, sagte SSC-Trainer Felix Koslowski.

In einem hochklassigen und packenden ersten Finalspiel konnte sich nach jeweils einem gewonnenen Satz auch im dritten Durchgang keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. Dabei war dieser Satz ein Spiegelbild des gesamten Spiels. Ständig wechselnde Führungen im Duell der beiden derzeit besten deutschen Mannschaften, lange Ballwechsel, packende Abwehrschlachten, schnelle variable Angriffe, aber auch viele Fehler von beiden Mannschaften boten den Zuschauern alles, was zu einem echten Volleyball-Krimi dazu gehört. Doch in den entscheidenden Momenten zum Ende des dritten und vierten Durchgangs hatte der deutsche Rekordmeister gegen die Gäste aus Schwaben die besseren Nerven. Als wertvollste Spielerin beim zehnfachen deutschen Meister aus Schwerin wurde Nationalspielerin Luisa Lippmann geehrt.

Das zweite Play-Off-Finale der Serie „Best of five“ findet am kommenden Samstag in Stuttgart statt. Das dritte Finalspiel wird am 26. April wieder in Schwerin ausgetragen.

von Gert Glaner

erstellt am 19.Apr.2017 | 21:56 Uhr