6:2, 6:2 gegen Paire : Tennisprofi Kohlschreiber steht in Marrakesch im Finale

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber steht beim ATP-Turnier in Marrakesch im Finale. Der Augsburger setzte sich am Samstag in der Vorschlussrunde gegen den Franzosen Benoit Paire mit 6:2, 6:2 durch und trifft nun am Sonntag im Endspiel auf den Kroaten Borna Coric.