Weltcup in Val d'Isère : Stuhec gewinnt auch Abfahrt - Rebensburg erkrankt

vergrößern 1 von 2 Foto: Andrea Solero 1 von 2

Stuhec feierte den dritten Sieg in der dritten Abfahrt des Winters und schon den vierten Weltcup-Erfolg in der Saison. Die deutschen Starterinnen Kira Weidle, Michaela Wenig und Patrizia Dorsch verpassten die Punkte.

Das DSV-Team hatte zudem das Fehlen von Viktoria Rebensburg zu beklagen, die wegen einer Magen-Darm-Grippe zur Abfahrt nicht antreten konnte. Die Olympiasiegerin von 2010 habe es «wirklich böse erwischt», berichtete Damen-Bundestrainer Markus Anwander in der ARD. Rebensburg habe sich am Freitag lange übergeben. Sie hatte in Frankreich schon das Kombinationsrennen am Freitag ausgelassen, um sich auf die zwei Speedrennen zu konzentrieren. Ob die Kreutherin für den Super-G am Sonntag fit wird, war unklar.

Live-Timing

von dpa

erstellt am 17.Dez.2016 | 12:08 Uhr