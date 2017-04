Bis 2022 : Stürmer Dybala verlängert Vertrag bei Juventus Turin

vergrößern 1 von 2 Foto: Alessandro Di Marco 1 von 2

«Das Juwel hat die Vertragsverlängerung für fünf weitere Spielzeiten unterschrieben», teilte Juventus mit. «Noch lange zusammen», twitterte der 23-Jährige nach der Bekanntgabe.

Zuletzt hatte der Argentinier beim 3:0 gegen den FC Barcelona in der Champions League seine Qualitäten gezeigt. Mit zwei Toren stellte er den Landsmann und fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi klar in den Schatten. Juventus Turin hofft auf den ersten Champions-League-Titel eines italienischen Clubs seit Inter Mailands Triumph im Jahr 2010. In der italienischen Serie A ist Juve die 33. Meisterschaft so gut wie sicher.

