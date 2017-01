WTA-Turnier in Neuseeland : Sieg gegen Wozniacki: Görges in Auckland im Halbfinale

vergrößern 1 von 2 Foto: Facundo Arrizabalaga 1 von 2

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die 28-Jährige nun auf die Kroatin Ana Konjuh. Die WTA-Veranstaltung in Neuseeland ist mit knapp 227 000 Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die Australian Open, die am 16. Januar in Melbourne beginnen.

Turnier-Tableau

von dpa

erstellt am 05.Jan.2017 | 09:12 Uhr

