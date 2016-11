Hirscher gewinnt : Neureuther Vierter im ersten Weltcup-Slalom

vergrößern 1 von 2 Foto: Markku Ojala 1 von 2

Skirennfahrer Felix Neureuther hat beim Weltcup-Slalom von Levi seinen zweiten Podestrang dieses WM-Winters nur um eine Zehntelsekunde verpasst. Der Partenkirchener kam auf Platz vier, weil er im zweiten Durchgang noch um einen Rang zurückfiel.

Der Sieg ging an Marcel Hirscher aus Österreich, der sich trotz einer Mittelohrentzündung überragend vor Landsmann Michael Matt (+1,30 Sekunden) und Manfred Mölgg aus Südtirol (+1,31) durchsetzte.

Neureuther verlor in Finnland nach Zwischenrang drei im ersten Lauf auf den letzten Metern die Zeit für das Treppchen. Beim Weltcup-Start Ende Oktober in Sölden hatte er im Riesenslalom noch als Dritter überzeugt. Er ging als Mit-Favorit in den Torlauf von Levi, vor allem weil der letztjährige Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen fehlte.

Fritz Dopfer landete als zweitbester Deutscher auf dem achten Rang und konnte das nach dem verkorksten Rennen in Sölden aufmunternd werten. Linus Straßer fuhr mit der hohen Startnummer 45 als 29. noch in die Punkte, hätte als 18. des ersten Laufs ohne einen groben Fehler im zweiten Durchgang aber noch viel weiter vorn landen können.

Nicht in den Entscheidungs-Durchgang schafften es Dominik Stehle nach einer fehlerhaften Fahrt (51.), Sebastian Holzmann bei seinem erst vierten Weltcup-Start (43.) und Stefan Luitz, der nach einer vielverprechenden Zwischenzeit im letzten Rennabschnitt ausschied.

Kristoffersen, Sieger beim bis dato letzten Rennen in Levi 2014 und Titelverteidiger in der Slalom-Gesamtwertung, verzichtete wegen eines Sponsorenstreits mit seinem norwegischen Ski-Verband auf einen Start.

Als nächstes Technik-Rennen steht Anfang Dezember in Beaver Creek ein Riesenslalom an. Davor gibt es zwei Abfahrten und zwei Super-G.

Live-Timing

Bisherige Podestplätze Levi

Statistiken Neureuther

Statistiken Hirscher

von dpa

erstellt am 13.Nov.2016 | 14:33 Uhr