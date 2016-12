Volleyball : Wieder im Schnelldurchgang

1 von 1 1 von 1

Im Schnelldurchgang gewinnen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg derzeit ihre Bundesligaspiele, und auch beim internationalen Saisonauftakt gestern Abend in Tampere war das nicht anders. Die Schwerinerinnen setzten sich beim finnischen Tabellenzweiten OrPo Orivesi in 75 Minuten mit 3:0 (13, 20, 15) durch und holten den nötigen Schwung für den Ligaknaller am Sonnabend in Stuttgart, zu dem sie direkt aus Finnland anreisen.

Bevor die Gastgeberinnen gestern Abend bemerkten, dass das Spiel begonnen hat, standen beim SSC schon fünf Punkte auf der Anzeigetafel. Dann wachte OrPo auf und verkürzte auf 5:6. Aber der Durchgang ging einseitig weiter, nach nur 23 Minuten war der erste Satzball zum 25:13 verwandelt.

Unerwartet eng verlief dann Abschnitt zwei, in dem Trainer Felix Koslowski Ariel Gebhart für Maren Brinker brachte. Bis zum 16:16 lagen beide Teams gleichauf, erst in der Schlussphase kam Schwerin wieder in Tritt und machte den Durchgang mit dem ersten Satzball mit 25:20 dicht.

Satz drei schließlich, in dem Lexi Dannemiller anstelle von Denise Hanke das Zuspiel übernahm, war wieder eine klare Sache für die Gäste. Mit 8:1 ging es in die erste Technische Auszeit, und der SSC-Express ließ sich nicht mehr bremsen.

Für diesen Sieg bekommt der SSC Palmberg in der CEV-Wertung drei Punkte gutgeschrieben. Sollte er im Rückspiel am 11. Januar um 19 Uhr in eigener Halle mindestens zwei Sätze und damit einen vierten Zähler gewinnen, kann er voraussichtlich die nächste Reise nach Finnland planen. Denn der nächste Gegner – voraussichtlich am 25. Januar in Schwerin und am 8. Februar auswärts – dürfte Orivesis Tabellennachbar LP Kangasala werden. Der setzte sich gestern Abend im Hinspiel beim norwegischen Vertreter Pandaberg IL ebenfalls glatt mit 3:0 (14, 15, 15) durch.

von Volker Beier

erstellt am 14.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen