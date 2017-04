Handball : Unnötiger Punktverlust

vergrößern 1 von 1 1 von 1

27:27 gegen die SG Hermsdorf Waidmannslust – nur ein Remis. Die Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin mussten im letzten Auswärtsspiel dieser Oberliga-Saison einen Punktverlust hinnehmen, den keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Allerdings hatten die Schwerinerinnen in dieser Partie am Ende nicht mehr verdient, auch weil die Gastgeberinnen engagierter und zielstrebiger spielten.

Sie setzten Spitzenreiter Schwerin vor allem mit ihrer schnellen zweiten Welle immer wieder unter Druck und spielten in keiner Phase wie eine abstiegsgefährdete Mannschaft. Grün-Weiß hingegen war wohl irgendwie schon auf das letzte Spiel fokussiert und dachte, es würde ein Selbstläufer werden. Grün-Weiß-Trainer Tilo Labs sprach anschließend von „fehlender Demut gegenüber Auswärtsspielen“.

Tatsächlich fand der Tabellenführer nur schwer in die Partie. Erst als Constanze Pötzsch einige Male in Folge erfolgreich war und die Mannschaft auf 9:5 enteilte, schien man in der Spur zu sein. Allerdings war dies nur von kurzer Dauer, denn viele Fehlwürfe auf der einen Seite und eine gut aufgelegte Torfrau auf der anderen Seite sorgten für einen schnell schmelzenden Vorsprung. Zur Halbzeit führte Schwerin dann lediglich mit 14:13.

Nach der Pause ging es ähnlich weiter, beide Mannschaften spielten auf einem Level, der Tabellenführer setzte nur wenige Akzente. Es fehlten zündende Ideen im Angriff und Aggressivität in der Abwehr. Die SG hingegen spielte, fightete und machte es den Schwerinerinnen schwer. Bezeichnend: In Hälfte zwei gelang Grün-Weiß kein Konter – sonst eine Stärke von Laas, Jantzen oder Schmidtke. So waren es wieder Pötzsch und Laas, auf die vorn Verlass war und die schlussendlich dafür sorgten, dass wenigstens ein Punkt mitgenommen wurde.

Am 6. Mai kommt es nun in heimischer Halle gegen den Rostocker HC zum Endspiel um die Meisterschaft. Die Aufstiegsfrage dagegen ist schon geklärt, die Rostockerinnen haben nicht für Liga drei gemeldet, Grün-Weiß schon. Um das Aufstiegsrecht aber auch wahrnehmen zu können, dürfen die Schwerinerinnen allerdings nicht verlieren, denn dann könnten sie noch auf Rang drei hinter BFC Preussen abrutschen.



Grün-Weiß Schwerin: Klasen, Huysmann – Schmidtke, Laas 6, Dehling 2/2, Slomka, Künzel 3/1, Nawrot, Jantzen 1, Evangelidou 2, Wolter 4/1, Pötzsch 8, Klingenberg 1, Lorenz.