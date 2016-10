Schwimmen : PSV-Schwimmer testen ihre Form

1 von 1 Foto: PSV Schwerin 1 von 1

Beim diesjährigen Herbstmehrkampf in Stralsund waren die Schwimmer des PSV Schwerin mit 32 Startern sehr gut vertreten. In spannenden Wettkämpfen wurde im Stralsunder Hansedom in allen vier Lagen (Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil) um Punkte für einen Mehrkampfpokal gekämpft.

Für die jüngeren Nachwuchstalente ging es bei diesem Wettkampf zum Abschluss des MV-Vielseitigkeitstestes darum, ihre schwimmerischen Fähigkeiten unter Wettkampfbedingungen zu zeigen. Zuvor wurden an acht Stationen die athletischen Fähigkeiten überprüft. Auf Grundlage aller Ergebnisse wird durch die Landestrainerin für die Sportler der 4. Klasse das Ranking zur Aufnahme am Sportgymnasium Schwerin erstellt.

Bei diesem Wettkampf wurde durch die Trainer aller Vereine des Schwimmverbandes MV auch die Schwimmtechnik bewertet. Nach diesem Formtest wissen die Verantwortlichen nun, auf was sie im anstehenden Trainingslager in den Oktoberferien achten müssen.

Am Ende des Wettkampftages freuten sich mit Eden Sydney Schröder, Sveda Naima Grude, Isabell Gantzke, Mila-Sophie Brade, Aaron Leupold, und Ann-Kathrin Kuhlmann sechs Schweriner Schwimmer über einen Mehrkampfpokal. Mit Sofie Boguslavska, Charis Rattke, Finja Schönerstedt, Hannah Rühlke, Marc Amon Göttmann und Gina Elisa Koop erschwammen sich weitere PSV-Talente Medaillen und neue Bestzeiten.





