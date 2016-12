Fussball : Eiche 05 belohnt sich mit Erfolg

1 von 1 Foto: Mike Zernikow 1 von 1

Sieg und Niederlage gab es für die beiden Prignitzer Fußballnachwuchstteams in der Brandenburgliga. Die C-Junioren des SV Eiche 05 Weisen belohnten sich für ihre gute Leistung beim beim FSV Union Fürstenwalde mit einem souveränen 5:1 (3:0)-Sieg. Dagegen läuft es bei den B-Junioren des Pritzwalker FHV 03 im Moment überhaupt nicht. Das 1:2 (0:1) bei Grün-Weiß Brieselang bedeutete die vierte Niederlage in Folge.

FSV Union Fürstenwalde – SV Eiche 05 Weisen 1:5 (0:3). Eiche-Trainer Steffen Stolz spornte sein Team an, das in Fürstenwalde was zu holen ist, wenn es mit Ehrgeiz und Siegeswillen in die Partie geht. Von Beginn an waren die Eichen bemüht, Druck auf den Gastgeber auszuüben. Nach Chance auf beiden Seiten ahndete der Schiedsrichter das Handspiel eines Fürstenwalderrs im Strafraum. Max Tham (20.) verwandelte den Strafstoß zur Weisener Führung.

Sechs Minuten später erhöhte Hannes Haering nach Zuspiel von Hugo Erdmann auf 2:0. Gefährlich wurden die Unioner immer mal wieder im Spielverlauf durch Konter, wenn die Eichen leichtfertig den Ball verloren. Dann aber erzielte Pepe Drzymalski (30.) den 3:0-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff blieben die Eichen weiter am Ball. Im Nachschuss markiert e John Ungnade (42.) das 4:0. Den Deckel setzte dann Ede Drzymalski (53.) mit dem 5:0 drauf. Dem Fürstenwalder Matti Wulke (62.) gelang dann noch den Ehrentreffer zum 5:1.

Grün-Weiß Brieselang – Pritzwalker FHV 03 2:1 (1:0). Vier Niederlagen in Folge, seit fünf Spielen ohne Sieg – Die Pritzwalker B-Junioren rutschen in der Tabelle weiter ab

Ohne große personelle Veränderungen der Mannschaft, die zu Beginn der Saison überragend spielte, gelingt es den Jungen nicht mehr, den Ball über die gegnerische Torlinie zu bringen. Trotz Kampf und großem Aufwand, es fehlt das Glück. In Brieselang gelang Nico Trenner (56.) nach 0:2-Rückstand nur noch der Anschluss.





